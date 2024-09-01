Свитолина пожаловалась на травмы, оценивая свои выступления на турнирах WTA в течение сезона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела в третьем круге Открытого чемпионата США, уступив третей ракетке мира Коко Гауф.

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Элина оценила свои выступления на кортах WTA в течение сезона, заявив, что она довольна своей игрой:

"Оценка моих выступлений на мейджорах в сезоне? Думаю, я отыграла хорошо, я проходила во вторую неделю на 3 из 4 турниров. У меня были хорошие матчи и хорошие победы".

Конечно, мне хотелось бы пройти немного дальше. Но когда встречаешься в третьем круге с действующей чемпионкой, то это немного сложно. Также я принимаю во внимание то, что у меня были трудности из-за травм этого сезона", - цитирует Светолину БТУ.

Напомним, пройти в четвертый раунд US Open не смогла и другая украинская теннисистка Марта Костюк, которая тоже уступила представительнице США Эмме Наварро.

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