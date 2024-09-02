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Сборная Украины объявила состав на матчи против Израиля на Кубке Дэвиса-2024

Украинские теннисисты будут бороться за возвращение в отбор главного турнира уже следующего сезона.
Сегодня, 21:09
Алексей Крутых и Илья Белобородько / Getty Images
Алексей Крутых и Илья Белобородько / Getty Images

В сентябре сборная Украины продолжит свои выступления в Кубке Дэвиса-2024. Будущим соперником украинских теннисистов станет сборная Израиля.

Как сообщает Суспільне, Украина определилась с составом, который будет готовиться к данному противостоянию.

По информации источника, в матчах с израильтянами сыграют Виталий Сачко, Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

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Примечательно, что по сравнению с февральскими матчами против США место в составе сборной Украины потерял Вячеслав Белинский, которого заменил Овчаренко.

Стоит отметить, что из-за боевых действий в Израиле матчи будут проходит в Ларнаке (Кипр). Из соображений безопасности встречи будут проходить без зрителей. Первая игра состоится 13 сентября.

Напомним, что сборная Украины не смогла пройти квалификацию Мирового финала Кубка Дэвиса, без шансов проиграв американцам.

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