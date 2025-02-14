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Самая неудобная соперница: Свентек прервала серию триумфов в Катаре

Польская теннисистка потерпела неожиданную неудачу в Дохе.
Сегодня, 18:18
Ига Свентек и Елена Остапенко / Getty Images
Ига Свентек и Елена Остапенко / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира впервые за пять лет проиграла матч на Qatar Open. Трехкратная победительница турнира Ига Свентек в полуфинале соревнований уступила латышке Елене Остапенко.

Балтийка с уверенностью разобралась с титулованной соперницей. Поединок длился всего 81 минуту. В первом сете Остапенко оформила два брейка, а во втором – целых три.

Латвийская теннисистка остается самой неудобной оппоненткой Свентек. Остапенко выиграла все 5 очных матчей теннисисток. Польская спортсменка впервые с 2020 года проиграла в катарской столице.

Qatar TotalEnergies Open 2025

1/2 финала

Елена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) – 6:3, 6:1

 

К слову, накануне Костюк проиграла четвертьфинал турнира американке Анисимовой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елена Остапенко Ига Свентек

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