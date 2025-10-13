Вторая ракетка мира близка к заработку Серены Уильямс

Свентек вошла в топ-3 самых богатых теннисисток мира.

Вторая ракетка мира, полячка Ига Свентек, вышла на второе место в рейтинге самых богатых теннисисток в истории.

На данный момент она успела заработать уже 42 945 490 долларов.

Отмечается, что по этому показателю она обогнала Винус Уильямс, которая уже завершила профессиональную карьеру, заработав 42 867 364 долларов.

Пока рекордсменкой по заработку является Серена Уильямс, призовое состояние которой на сегодняшний день составляет 94 816 730 долларов.

Добавим, что WTA обновила рейтинг теннисисток.

