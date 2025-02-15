iSport.ua
Русский Українська

Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга

Итальянец Янник Синнер был отстранен от выступлений до мая.
Сегодня, 13:50
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трехмесячную дисквалификацию из-за допинга.

Как сообщает официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA), организация заключила с теннисистом соглашение об урегулировании дела, согласно которому игрок согласился с указанным сроком отстранения от выступлений за нарушение антидопинговых правил, которое привело к положительному результату его теста на запрещенное вещество клостебол в марте 2024 года.

Читай также: Синнер - чемпион Australian Open-2025

В сентябре WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Синнера, поскольку тот ранее был признан Независимым трибуналом невиновным.

Позже WADA приняло объяснение спортсмена о причине нарушения и признало, что теннисист не намеревался мошенничать и что воздействие клостебола не принесло ему никаких преимуществ для улучшения результатов. Запрещенное вещество попало в организм итальянца без его ведома в результате халатности членов его окружения.

В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в CAS.

Дисквалификация Синнера продлится с 9 февраля по 4 мая.

Напомним, на ISPORT доступен актуальный рейтинг ATP.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг wada ATP Янник Синнер

Статьи по теме

Australian Open 2025 (ATP): Синнер во второй раз подряд стал чемпионом, победив в финале Зверева Australian Open 2025 (ATP): Синнер во второй раз подряд стал чемпионом, победив в финале Зверева
Синнер - чемпион Australian Open-2025 Синнер - чемпион Australian Open-2025
"Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика "Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика
"Мы все верим, что не виноват": Тренер Челси впервые высказался о допинг-скандале Мудрика "Мы все верим, что не виноват": Тренер Челси впервые высказался о допинг-скандале Мудрика

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Биатлон18:20
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
Бокс18:00
Теофимо Лопес оценил победу Дэвиса над Беринчиком
Европа17:57
Эдерсон обновил вратарский рекорд АПЛ
Украина17:45
УХЛ: Днепр уверенно переиграл Крыжинку
Бокс17:35
Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса
Биатлон17:28
Йоханнес Бе с рекордом выиграл спринт чемпионата мира, украинцы за пределами топ-30
Украина17:09
Суперлига: Днепр обыграл Ровно, Старый Луцк сыграет с Запорожьем
Бокс16:55
"Он был отстойным": Тренер Дэвиса раскритиковал Беринчика
Другие16:45
Сын Трампа профинансировал проведение "допинговых Игр"
Европа16:27
Арсенал без Зинченко вырвал победу над Лестером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK