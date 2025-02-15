Первая ракетка мира получил дисквалификацию из-за допинга

Итальянец Янник Синнер был отстранен от выступлений до мая.

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трехмесячную дисквалификацию из-за допинга.

Как сообщает официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA), организация заключила с теннисистом соглашение об урегулировании дела, согласно которому игрок согласился с указанным сроком отстранения от выступлений за нарушение антидопинговых правил, которое привело к положительному результату его теста на запрещенное вещество клостебол в марте 2024 года.

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В сентябре WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Синнера, поскольку тот ранее был признан Независимым трибуналом невиновным.

Позже WADA приняло объяснение спортсмена о причине нарушения и признало, что теннисист не намеревался мошенничать и что воздействие клостебола не принесло ему никаких преимуществ для улучшения результатов. Запрещенное вещество попало в организм итальянца без его ведома в результате халатности членов его окружения.

В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в CAS.

Дисквалификация Синнера продлится с 9 февраля по 4 мая.

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