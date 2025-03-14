Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону

39-летняя Валентина Семеренко готовится к национальным стартам. Опытная биатлонистка поучаствует в чемпионате Украины в конце марта, сообщает Чемпіон.

"Да, готовлюсь стартовать на чемпионате Украины. Планирую участвовать в максимальном количестве гонок программы, постараюсь приносить зачетные баллы Сумской области", – заявила спортсменка.

Семеренко тренируется во Львовской области. Чемпионат Украины примет горнолыжный курорт Буковель. Олимпийская чемпионка в эстафете завершила выступления на уровне Кубка мира после сезона 2021/22. После этого она дважды участвовала в национальном первенстве.

К слову, украинка Городная эмоционально отреагировала на рекордный финиш в рамках Кубка мира.

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