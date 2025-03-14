iSport.ua
Русский Українська

Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону

Триумфатор Олимпиады-2014 возвращается к соревнованиям.
Сегодня, 18:35
Валентина Семеренко / Getty Images
Валентина Семеренко / Getty Images

39-летняя Валентина Семеренко готовится к национальным стартам. Опытная биатлонистка поучаствует в чемпионате Украины в конце марта, сообщает Чемпіон.

"Да, готовлюсь стартовать на чемпионате Украины. Планирую участвовать в максимальном количестве гонок программы, постараюсь приносить зачетные баллы Сумской области", – заявила спортсменка.

Семеренко тренируется во Львовской области. Чемпионат Украины примет горнолыжный курорт Буковель. Олимпийская чемпионка в эстафете завершила выступления на уровне Кубка мира после сезона 2021/22. После этого она дважды участвовала в национальном первенстве.

К слову, украинка Городная эмоционально отреагировала на рекордный финиш в рамках Кубка мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валентина Семеренко чемпионат Украины по биатлону

Статьи по теме

Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины по биатлону Меркушина и Кинаш выиграли масс-старты на чемпионате Украины по биатлону
Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины Юлия Городна выиграла женскую гонку преследования на чемпионате Украины
Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины по биатлону
Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке начнется восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:06
Малиновский впервые с сентября попал в стартовый состав Дженоа
Европа20:37
Топ-клубы АПЛ и Наполи интересуются одноклубником Забарного
Лига Европы20:12
Лидер Лиона Фонсеки установил рекорд Лиги Европы
Европа19:59
Арсенал и МЮ поборются за звезду Ноттингема
Европа19:37
Лидер Ливерпуля готов присоединиться к другому гранду
Формула 119:25
Кадиллак выложил кругленькую сумму за место в Формуле-1
Европа18:59
Тренер Олимпиакоса - о Яремчуке: Он сделал то, в чем нуждалась команда
Биатлон18:35
Олимпийская чемпионка возобновит карьеру на чемпионате Украины по биатлону
Европа18:29
Гвардиола ответил на критику от Капелло
Европа18:08
Тренер Миколенко догнал Гвардиолу по красноречивому показателю
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK