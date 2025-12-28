iSport.ua
Семеренко – о первом личном подиуме: Я верила в себя, они – нет

Вспомнила путь к первой бронзе на ЧМ.
Сегодня, 10:29       Автор: Валентина Чорноштан
Валентина Семеренко / Getty Images
Валентина Семеренко / Getty Images

Олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко рассказала, как смогла завоевать бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2013 года в Нове-Место.

Для YouTube-канала Tort Pro Sport биатлонистка отметила, что ее не хотели выпускать на гонку:

Я у тренеров требовала, говорю: “У меня будет медаль, я хочу бежать”. – “Ты не готова, побежит другая спортсменка”. – “Буду бежать, я уверена в себе, у меня будет медаль”. – “Мы тебе не верим, ты слабая”. – “Поставьте, и все”.

Они меня поставили, а потом, когда я была третьей, они сказали: “Мы это сделали специально, чтобы тебя немного взбодрить”. Только я верила в себя, они — нет.

Ранее сообщалось, что Украина впервые за 18 лет не примет участия в Рождественской гонке. Известна причина отсутствия нашей сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валентина Семеренко

