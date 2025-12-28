Семеренко – о первом личном подиуме: Я верила в себя, они – нет

Олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко рассказала, как смогла завоевать бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате мира 2013 года в Нове-Место.

Для YouTube-канала Tort Pro Sport биатлонистка отметила, что ее не хотели выпускать на гонку:

Я у тренеров требовала, говорю: “У меня будет медаль, я хочу бежать”. – “Ты не готова, побежит другая спортсменка”. – “Буду бежать, я уверена в себе, у меня будет медаль”. – “Мы тебе не верим, ты слабая”. – “Поставьте, и все”. Они меня поставили, а потом, когда я была третьей, они сказали: “Мы это сделали специально, чтобы тебя немного взбодрить”. Только я верила в себя, они — нет.

