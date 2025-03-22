Жанмонно триумфовала в пасьюте последнего этапа Кубка мира, украинки за пределами топ-30

26-летняя Лу Жанмонно выиграла последнюю в сезоне гонку преследования. Она допустила только один промах на четырех огневых рубежах.

Француженка одолела 10 километров дистанции за 30:16,9 минут. Жанмонно уверенно опередила шведскую биатлонистку Эльвиру Эберг (2 промаха). Дополнила подиум швейцарка Лена Хеки-Гросс, которая тоже ошиблась дважды.

Среди украинских биатлонисток лучшей стала Юлия Джима. Опытная спортсменка закрыла все 20 мишеней, но финишировала аж на 31-й позиции. В свою очередь Елена Городная допустила четыре промаха и завершила за пределами зачетной зоны.

Жанмонно выиграла малый Хрустальный глобус за лучшие результаты в пасьютах в сезоне 2024/25. Кроме того, французская биатлонистка вышла в лидеры общего зачета перед женским масс-стартом в воскресенье.

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия

Женщины гонки преследования

1. Лу Жанмонно (0+1+0+0) 30:16,9

2. Эльвира Эберг (2+0+0+0) +22,2

3. Лена Хеки-Гросс (1+0+1+0) +24,2

...

31. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:10,2

44. Елена Городная (1+1+2+0) +2:55,8

К слову, ранее Легрейд завоевал большой Хрустальный глобус среди мужчин.

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