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Чешская биатлонистка получила медаль с Олимпиады в Сочи после дисквалификации россиянки

Габриэла Соукалова дождалась справедливости.
Сегодня, 11:14
Габриэла Соукалова / Getty Images
Габриэла Соукалова / Getty Images

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова получила бронзовую медаль с Олимпиады в Сочи-2014.

Титулованная спортсменка опубликовала в Instagram-stories фотографию с медалью.

"Идем за тем, что принадлежит нам", - написала Габриэла.

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Отметим, что на зимних Играх-2014 Соукалова выступала за Чехию в женской эстафете, а по итогам заезда команда заняла четвертое место. В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированных результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 стала второй в составе своей команды.

Напомним, Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бе досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

 

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