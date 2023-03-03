Чешская биатлонистка получила медаль с Олимпиады в Сочи после дисквалификации россиянки

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова получила бронзовую медаль с Олимпиады в Сочи-2014.

Титулованная спортсменка опубликовала в Instagram-stories фотографию с медалью.

"Идем за тем, что принадлежит нам", - написала Габриэла.

Читай также: Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин

Отметим, что на зимних Играх-2014 Соукалова выступала за Чехию в женской эстафете, а по итогам заезда команда заняла четвертое место. В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил награды с учетом аннулированных результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая в Сочи-2014 стала второй в составе своей команды.

Напомним, Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бе досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.