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Александра Меркушина завоевала медаль в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ-2023

Украинская биатлонистка с тремя промахами сумела взять бронзу.
Сегодня, 11:58
Александра Меркушина / biathlon.com.ua
Александра Меркушина / biathlon.com.ua

В воскресенье, 5 марта, в казахстанском Щучинске на юниорском чемпионате мира-2023 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у девушек.

Медаль в первом индивидуальном старте на мировом первенстве завоевала Александра Меркушина. Украинская биатлонистка, несмотря на три промаха на огневых рубежах, сумела взять бронзовую награду.

Украинка пропустила вперед представительницу Германии Юлию Кинк, ставшую победительницей, и швейцарку Алессию Лаагер.

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Для Меркушиной-младшей эта медаль стала второй на юниорском ЧМ-2023 и первой индивидуальной.

Результаты индивидуальной гонки у девушек на юниорском ЧМ-2023

  1. Юлия Кинк (Германия, 1+0+0+1) 32:23,8
  2. Алессиа Лаагер (Швейцария, 1+0+0+0) +59,8
  3. Александра Меркушина (Украина, 1+1+1+0) +1:10,2

7. Елена Городная (Украина, 0+1+0+0) +1:33,5
46. Ксения Приходько (Украина, 2+1+2+1) +6:40,7
54. Мария Голоборода (Украина, 1+3+0+1) +7:49,9

Напомним, ранее сборная Украины в составе Елены Городной, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля завоевала бронзу в смешанной эстафете на юниорском ЧМ-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальная гонка Александра Меркушина

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