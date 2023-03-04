Джима финишировала тринадцатой в гонке преследования, которую выиграла Ройселанд
В субботу, 4 марта, в чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира прошла женская гонка преследования.
На старт вышли три украинские биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. С ними должна была стартовать еще и Елена Билосюк, но она не принимала участие в гонке, так как тренеры решили дать ей отдых перед эстафетой.
В целом, это выступление украинской команды нельзя назвать удачным. Лучший результат продемонстрировала Джима, финишировав тринадцатой. При этом она уступила две позиции относительно своей стартовой позиции - два промаха на первом огневом рубеже дали о себе знать.
Читай также: Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус
Меркушина допустила всего один промах и завершила гонку на той же позиции, с которой статовала. А вот у Блашко явно не задалась стрельба - сразу пять промахов и итоговое 55-е место.
Победу же завоевала представительница Норвегии Марте Олсбю Ройсленад, опередившая свою соотечественницу Ингрид-Ландмарк Тандреволд всего на 2,2 с. "Бронза" досталась Анаис Шевалье-Буше из Франции, котороя продемонстрировала идеальную стрельбу.
Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
Женщины, гонка преследования (10 км)
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 29:22,7 (0+1+0+0)
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +2,2 (1+0+0+0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +15,3 (0+0+0+0)
...
13. Юлия Джима (Украина) +2:07,7 (2+0+0+0)
26. Анастасия Меркушина (Украина) +2:56,0 (1+0+0+0)
55. Дарья Блашко (Украина) +6:16,6 (1+0+1+3)
Елена Билосюк - не стартовала.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами биатлонного сезона-2022/23.