Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус

После индивидуальной награды в зачете спринтов норвежец обеспечил себе первенство в пасьютах.

Лидер текущего биатлонного сезона Йоханнес Бе досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования.

Накануне норвежский биатлонист обеспечил себе награду в спринтах, после чего добавил к ней аналогичную в пасьютах.

Еще до старта гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место стало понятно, что Малый глобус достанется Бе после того, как на дистанцию не вышел его ближайший преследователь в зачете Стурла Легрейд, а для других он уже был недосягаемым.

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Тем не менее норвежский доминатор праздновал уверенную победу в очередной гонке, чем только укрепил свое лидерство.

Кубок мира по биатлону. Зачет гонок преследования. Мужчины

Йоханнес Бе (Норвегия) - 510 Стурла Легрейд (Норвегия) - 365 Тарьей Бе (Норвегия) - 248 Ветле Кристиансен (Норвегия) - 228 Кантен Фийон-Майе (Франция) - 220 Фабьен Клод (Франция) - 207 Себастьян Самуэльсон (Швеция) - 203 Мартин Понсилуома (Швеция) - 196 Роман Реес (Германия) - 186 Бенедикт Долль (Германия) - 186

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32. Антон Дудченко (Украина) - 56

33. Артем Прима (Украина) - 50

47. Богдан Цымбал (Украина) - 23

71. Тарас Лесюк (Украина) - 1

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.