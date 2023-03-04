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Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус

После индивидуальной награды в зачете спринтов норвежец обеспечил себе первенство в пасьютах.
Сегодня, 17:08
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

Лидер текущего биатлонного сезона Йоханнес Бе досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования.

Накануне норвежский биатлонист обеспечил себе награду в спринтах, после чего добавил к ней аналогичную в пасьютах.

Еще до старта гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место стало понятно, что Малый глобус достанется Бе после того, как на дистанцию не вышел его ближайший преследователь в зачете Стурла Легрейд, а для других он уже был недосягаемым.

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Тем не менее норвежский доминатор праздновал уверенную победу в очередной гонке, чем только укрепил свое лидерство.

Кубок мира по биатлону. Зачет гонок преследования. Мужчины

  1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 510
  2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 365
  3. Тарьей Бе (Норвегия) - 248
  4. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 228
  5. Кантен Фийон-Майе (Франция) - 220
  6. Фабьен Клод (Франция) - 207
  7. Себастьян Самуэльсон (Швеция) - 203
  8. Мартин Понсилуома (Швеция) - 196
  9. Роман Реес (Германия) - 186
  10. Бенедикт Долль (Германия) - 186

32. Антон Дудченко (Украина) - 56
33. Артем Прима (Украина) - 50
47. Богдан Цымбал (Украина) - 23
71. Тарас Лесюк (Украина) - 1

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования Кубок мира по биатлону Йоханнес Бе

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