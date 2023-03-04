Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус
Лидер текущего биатлонного сезона Йоханнес Бе досрочно завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования.
Накануне норвежский биатлонист обеспечил себе награду в спринтах, после чего добавил к ней аналогичную в пасьютах.
Еще до старта гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове Место стало понятно, что Малый глобус достанется Бе после того, как на дистанцию не вышел его ближайший преследователь в зачете Стурла Легрейд, а для других он уже был недосягаемым.
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Тем не менее норвежский доминатор праздновал уверенную победу в очередной гонке, чем только укрепил свое лидерство.
Кубок мира по биатлону. Зачет гонок преследования. Мужчины
- Йоханнес Бе (Норвегия) - 510
- Стурла Легрейд (Норвегия) - 365
- Тарьей Бе (Норвегия) - 248
- Ветле Кристиансен (Норвегия) - 228
- Кантен Фийон-Майе (Франция) - 220
- Фабьен Клод (Франция) - 207
- Себастьян Самуэльсон (Швеция) - 203
- Мартин Понсилуома (Швеция) - 196
- Роман Реес (Германия) - 186
- Бенедикт Долль (Германия) - 186
…
32. Антон Дудченко (Украина) - 56
33. Артем Прима (Украина) - 50
47. Богдан Цымбал (Украина) - 23
71. Тарас Лесюк (Украина) - 1
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.