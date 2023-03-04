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Йоханнес Бе без проблем выиграл гонку преследования в Нове Место, три украинца - в зачетной зоне

Норвежский биатлонист после Малого хрустального глобуса в спринте досрочно завоевал награду и в пасьюте.
Сегодня, 15:29
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В субботу, 4 марта, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялась мужская гонка преследования.

Победитель предыдущей спринтерской гонки Йоханнес-Тингнес Бе сохранил первое место и в пасьюте. Безоговорочный лидер нынешнего сезона, несмотря на два промаха, без проблем в очередной раз стал лучшим на дистанции, что позволило ему после досрочного Малого хрустального глобуса в спринте завоевать аналогичную награду в зачете гонок преследования. Этому еще и поспособствовал отказ от старта его соотечественника Стурлы Легрейда.

Вслед за победителем, как и в прошлой гонке, с одним промахом финишировал его брат Тарьей Бе, уступивший лидеру более чем полминуты. Третье место с пятью незакрытыми мишенями занял шведский биатлонист Мартин Понсилуома.

Лучшим в составе сборной Украины и единственным, кто сумел улучшить свою позицию в сравнении со спринтом, где он был 43-м, стал Богдан Цымбал. Украинский биатлонист с тремя промахами поднялся на 31-е место.

Богдан Цымбал
Богдан Цымбал / Источник: Getty Images

Антон Дудченко и Артем Прима продемонстрировали регресс, особенно первый, после спринтерской гонки, финишировав на 38-й (после 17-й) и 39-й (после 35-й) позициях соответственно. Хотя оба также попали в зачетную зону.

Дмитрий Пидручный, который должен был участвовать в гонке преследования, не стартовал, получив отдых.

Результаты гонки преследования у мужчин на Кубке мира по биатлону

  1. Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия, 0+0+1+1) 31:25,1
  2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +34,6
  3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+3+1+1) +1:11,0

...

31. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+0+1) +3:46,1
38. Антон Дудченко (Украина, 2+1+1+2) +4:35,0
39. Артем Прима (Украина, 0+2+1+1) +4:36,8

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нове Место гонка преследования Кубок мира по биатлону Йоханнес Бе Тарьей Бе

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