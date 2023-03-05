Украина второй раз за день провалила концовку и потеряла потенциальную медаль в эстафете

В Нове-Место, Чехия, состоялась одиночная смешанная эстафета, которая была последней гонкой в рамках этого этапа Кубка мира.

От Украины выступили Богдан Цымбал и Анастасия Меркушина.

На первом этапе Меркушина выступила не лучшим образом и приехала на передачу эстафеты только 14-ю, а вот Богдан Цимбал шел гораздо лучше и смог прийти на смену шестым.

Анастасия практически удержала эту позицию (пришла восьмой с отставанием от шестого места в менее трех секунд). Цимбал на финальном этапе имел шансы сразиться за бронзу, но на стрельбе стоя он допустил много ошибок и не смог закрыть одну мишень. Тем не менее, на последних метрах он смог обойти немца и принести Украине шестое место.

Победу в гонке одержала норвежская команда в составе Ройселан и Кристенсена, почти на два десятка секунд обошедших Швейцарию.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

Норвегия (0+7) 36:40,5 Швейцария (0+10) +17,6 Латвия (0+9) +29,5 Франция (1+11) +45,1 Австрия (1+10) +51,4 Украина (1+8) +52,6

Напомним, что ранее прошла традиционная эстафета, в которой у Украины также имели шансы завоевать медаль, но также ошибки на последней стрельбе лишили нашу команду бронзы.