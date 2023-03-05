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Украина второй раз за день провалила концовку и потеряла потенциальную медаль в эстафете

Завершилась последняя гонка чешского этапа Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 16:58
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua
Богдан Цымбал / biathlon.com.ua

В Нове-Место, Чехия, состоялась одиночная смешанная эстафета, которая была последней гонкой в рамках этого этапа Кубка мира.

От Украины выступили Богдан Цымбал и Анастасия Меркушина.

На первом этапе Меркушина выступила не лучшим образом и приехала на передачу эстафеты только 14-ю, а вот Богдан Цимбал шел гораздо лучше и смог прийти на смену шестым.

Анастасия практически удержала эту позицию (пришла восьмой с отставанием от шестого места в менее трех секунд). Цимбал на финальном этапе имел шансы сразиться за бронзу, но на стрельбе стоя он допустил много ошибок и не смог закрыть одну мишень. Тем не менее, на последних метрах он смог обойти немца и принести Украине шестое место.

Победу в гонке одержала норвежская команда в составе Ройселан и Кристенсена, почти на два десятка секунд обошедших Швейцарию.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

  1. Норвегия (0+7) 36:40,5
  2. Швейцария (0+10) +17,6
  3. Латвия (0+9) +29,5
  4. Франция (1+11) +45,1
  5. Австрия (1+10) +51,4
  6. Украина (1+8) +52,6

Напомним, что ранее прошла традиционная эстафета, в которой у Украины также имели шансы завоевать медаль, но также ошибки на последней стрельбе лишили нашу команду бронзы.


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