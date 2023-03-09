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Йоханнес Бё - досрочный обладатель Большого хрустального глобуса

Четвертое чемпионство норвежца.
Сегодня, 11:47
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал досрочно победителем общего зачета Кубка мира по биатлону и обладателем Большого хрустального глобуса.

Имея 1319 баллов он оторвался от ближайшего преследователя и партнера по команде Стурлы Легрейда на 399 очков. 

Легрейд имел теоретические шансы обойти Бё, в последних пяти гонках сезона можно было бы набрать 450 очков. Однако оба норвежца пропустят индивидуальную гонку в Эстерлунде из-за коронавируса.

Для Йоханнеса Бё это чемпионство стало четвертым в карьере, напомним, что предыдущее чемпионство норвежский биатлонист оформил в сезоне 2020/21.

Также напомним, что сегодня в Эстерлунде пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону, где будут учавстовать наши спортсмены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йоханнес Бе

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