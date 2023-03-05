Братья Бё получили позитивный тест на коронавирус

И при этом все равно выиграли гонку.

Йоханнес и Тарьей Бё пропустили смешанную эстафету в Нове Место по причине положительного теста на коронавирус.

Как оказалось, норвежские биатлонисты получили положительные тесты еще перед вчерашней гонкой преследованием, однако все равно приняли участие.

Напомним, что братья финишировали на первом и втором месте, а на награждение вышли в медицинских масках, но тогда никто не придал этому значения.

При этом правила Кубка мира они формально не нарушали, ведь там нет запрета на выстулпения с коронавирусом. Однако следующие этапы биатлонисты все же пропустят.

Сейчас Йоханнес и Тарьей отправились домой в Норвегию, чтобы сдать дополнительные тесты.