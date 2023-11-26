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Эстерсунд-2023. Витоцци выиграла индивидуальную гонку, Украина почти попала в первую двадцатку

Заїзд виявився невдалим для наших спортсменок.
Сегодня, 14:34
Лиза Витоцци / Getty Images
Лиза Витоцци / Getty Images

В Эстерсунде завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

15-км гонку выиграла итальянская биатлонистка Лиза Витоцци, показав время чуть более 44 минут.

Второе и третье место досталось представительницам Германии Франциске Пройсс и Ванессе Фогт. 

Среди украинок лучшй стала Ирина Петренко, которая сумела забраться на 22-ю позицию. Также в очковую зону попала Анна Кривонос, занявшая 40-е место.

 Результаты остальных наших спортсменов, увы, оставляют желать лучшего.

Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Женщины

  1. Лиза Витоцци (Италия) (0+0+1+0)
  2. Франциска Пройс (Германия) (0+0+0+0) (+0,1)
  3. Ванесса Фойгт (Германия) (0+0+0+0) (+10,1)

...

22. Ирина Петренко (0+1+0+1) (+3.00,6)
40. Анна Кривонос (0+0+0+2) (+4.08,2)
43. Кристина Дмитренко (1+0+0+1) (+4.15,6)
48. Любовь Кипяченкова (0+1+0+1) (+4.34,6)
83. Анастасия Меркушина (1+0+2+2) (+7.55,9)

В 15:30 стартует индивидуальная гонка у мужчин, следить онлайн за которой можно на нашем сайте.

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