Биатлон: Витоцци выиграла гонку преследование, Джима стала 15-й
В воскресенье, 14 января, прошла женская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Победу одержала итальянка Лиза Витоцци с результатом 30.30,7. Вслед за ней расположились сразу две представительницы Норвегии - Ингрид Ланнмарк Тандреволл и Юни Арнеклейв.
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В свою очередь Украину представляла лишь Юлия Джима. Наша спортсменка финишировала 15-й, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Кубок мира по биатлону
Гонка преследования, женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 30.30,7 (1)
2. Ингрид Ланнмарк Тандреволл (Норвегия) – 0,7 (1)
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 9,1 (0)
…
15. Юлия Джима (Украина) – 1.18,0 (0)
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