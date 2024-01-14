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Биатлон: Витоцци выиграла гонку преследование, Джима стала 15-й

Украинка хорошо стреляла, но на трассе столкнулась с трудностями.
Сегодня, 14:41
Лиза Витоцци / Getty Images
Лиза Витоцци / Getty Images

В воскресенье, 14 января, прошла женская гонка преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Победу одержала итальянка Лиза Витоцци с результатом 30.30,7. Вслед за ней расположились сразу две представительницы Норвегии - Ингрид Ланнмарк Тандреволл и Юни Арнеклейв.

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В свою очередь Украину представляла лишь Юлия Джима. Наша спортсменка финишировала 15-й, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Кубок мира по биатлону

Гонка преследования, женщины

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 30.30,7 (1)

2. Ингрид Ланнмарк Тандреволл (Норвегия) – 0,7 (1)

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 9,1 (0)

15. Юлия Джима (Украина) – 1.18,0 (0)

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