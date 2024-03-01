Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках

Лидер общего зачета выиграл трофей в конкретной дисциплине Кубка мира.

В пятницу, 1 марта, в норвежском Холменколлене состоялись последние в сезоне-2023/24 индивидуальные гонки Кубка мира по биатлону.

Обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине стал Йоханнес Бе. Норвежский биатлонист завершил третьим индивидуальную гонку в Эстерсунде, стал победителем в Аньхольц-Антерсельве и финишировал пятым в Холменколлене.

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Йоханнес Бе занял первой место в зачете мужских "индивидуалок", набрав 195 очков. Норвежец опередил своего брата Тарьея Бе (165) и немца Романа Рееса (137).

Лучшим среди украинцев в зачете индивидуальных гонок стал Артем Прима - 28-е место. Дмитрий Пидручный занял 54-ю позицию, Тарас Лесюк - 56-ю, Антон Дудченко - 57-ю, а Артем Тищенко - 62-ю.

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Для Йоханнеса Бе, который является текущим лидером общего зачета Кубка мира, этот Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках стал третьим в карьере.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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