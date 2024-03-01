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Пидручный - лучший среди украинцев в индивидуальной гонке в Холменколлене, весь подиум взяли норвежцы

В Норвегии прошел первый соревновательный день седьмого этапа Кубка мира.
Сегодня, 18:24
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В пятницу, 1 марта, в норвежском Холменколлене состоялась индивидуальная гонка у мужчин в рамках седьмого этапа Кубка мира-2023/24 по биатлону.

Весь подиум по итогам соревнования взяли представители Норвегиию. Лучшим на дистанции с идеальной стрельбой стал Стурла Легрейд. Второе место занял Тарьей Бе, а третьею позицию у француза Эрика Перро вырвал Ветле Кристиансен.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который завершил гонку на 30-м месте.

В зачетной зоне также финишировали Тарас Лесюк, Антон Дудченко и Артем Прима.

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Кубок мира. Холменколлен. Индивидуальная гонка у мужчин

  1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 49:31.0 минуты
  2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+0+1) +28.5
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:05.6
  4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +1:06.4
  5. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+1+0) +1:14.9

...

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +4:27.2
33. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+0+2) +4:41.7
34. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +4:43.9
40. Артем Прима (Украина, 1+1+0+0) +5:40.5
51. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +6:35.1

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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