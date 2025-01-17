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Украина финишировала шестой в мужской эстафете в Рупольдинге

Франция добыла третью победу подряд.
Сегодня, 16:57
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В пятницу, 17 января, в Рупольдинге, Германия, продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону мужской эстафетой.

Нашу команду сегодня представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Пидручный стартовал первым, использовал по дополнительному патрону на огневых рубежах, но сумел сохранить скорость и передал эстафету четвертым.

Мандзин был куда более успешным. Удачно отстрелявшись Виталий вывел команду на вторую строчку, уступив только французам. А вот Дудченко и Лесюку не хватило скорости, и на финиш наша команда пришла лишь шестой.

Зато команда Франции снова выиграла гонку, обогнав шведов более чем на полминуты.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины

  1. Франция (0+6) 1:08:45.4
  2. Швеция (0+10) +38.4
  3. Германия (0+14) +58.8
  4. Норвегия (3+10) +1:05.9
  5. Словения (0+6) +1:13.8
  6. Украина (0+7) +1:19.0

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