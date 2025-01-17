Украина финишировала шестой в мужской эстафете в Рупольдинге

В пятницу, 17 января, в Рупольдинге, Германия, продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону мужской эстафетой.

Нашу команду сегодня представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Пидручный стартовал первым, использовал по дополнительному патрону на огневых рубежах, но сумел сохранить скорость и передал эстафету четвертым.

Мандзин был куда более успешным. Удачно отстрелявшись Виталий вывел команду на вторую строчку, уступив только французам. А вот Дудченко и Лесюку не хватило скорости, и на финиш наша команда пришла лишь шестой.

Зато команда Франции снова выиграла гонку, обогнав шведов более чем на полминуты.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины

Франция (0+6) 1:08:45.4 Швеция (0+10) +38.4 Германия (0+14) +58.8 Норвегия (3+10) +1:05.9 Словения (0+6) +1:13.8 Украина (0+7) +1:19.0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!