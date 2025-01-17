Украина финишировала шестой в мужской эстафете в Рупольдинге
Франция добыла третью победу подряд.
В пятницу, 17 января, в Рупольдинге, Германия, продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону мужской эстафетой.
Нашу команду сегодня представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Пидручный стартовал первым, использовал по дополнительному патрону на огневых рубежах, но сумел сохранить скорость и передал эстафету четвертым.
Мандзин был куда более успешным. Удачно отстрелявшись Виталий вывел команду на вторую строчку, уступив только французам. А вот Дудченко и Лесюку не хватило скорости, и на финиш наша команда пришла лишь шестой.
Зато команда Франции снова выиграла гонку, обогнав шведов более чем на полминуты.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины
- Франция (0+6) 1:08:45.4
- Швеция (0+10) +38.4
- Германия (0+14) +58.8
- Норвегия (3+10) +1:05.9
- Словения (0+6) +1:13.8
- Украина (0+7) +1:19.0
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