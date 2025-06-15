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Автоспорт

Феррари в третий раз подряд выиграла 24 часа Ле-Мана

Роберт Кубица привел к победе клиентский гиперкар.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Роберт Кубица / Getty Images
Роберт Кубица / Getty Images

Победителем 24 часа Ле-Мана-2025 в главном классе стал клиентский гиперкар Феррари.

За рулем машины №83 команды АФ Корсе Роберт Кубица, Фил Хэнсон и Йе Йефей принисли итальяскому автопроизводителю третий титул подряд.

Напомним, в 2023 и 2024 годах победу в культовой гонке добыли заводские гиперкары Феррари.

Второе место досталось гиперкару Порше, за рулем которого гонку провели Мэтт Кэмпбэлл, Кевин Эстре и Лоренс Вантор. Третье место также досталось Феррари.

Экипаж машины №51 состоял из (Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гвиди.

Также напомним, что сегодня в Канаде Джордж Расселл стартует с поул позиции.

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