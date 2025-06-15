Феррари в третий раз подряд выиграла 24 часа Ле-Мана
Роберт Кубица привел к победе клиентский гиперкар.
Победителем 24 часа Ле-Мана-2025 в главном классе стал клиентский гиперкар Феррари.
За рулем машины №83 команды АФ Корсе Роберт Кубица, Фил Хэнсон и Йе Йефей принисли итальяскому автопроизводителю третий титул подряд.
Напомним, в 2023 и 2024 годах победу в культовой гонке добыли заводские гиперкары Феррари.
Второе место досталось гиперкару Порше, за рулем которого гонку провели Мэтт Кэмпбэлл, Кевин Эстре и Лоренс Вантор. Третье место также досталось Феррари.
Экипаж машины №51 состоял из (Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гвиди.
Также напомним, что сегодня в Канаде Джордж Расселл стартует с поул позиции.
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