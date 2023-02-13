ФИА внесла поправки в правила касательно пилотов из стран-террористов

ФИА внесла поправки в правила, которые касаются выступлений росиян и белорусов под эгидой федерации.

Для того, чтобы участвовать в гонках гражданам стран-террористов все так же нужно подписывать письмо, вводящее ряд ограничений. Например, им запрещено выступать под флагом своей страны, а также запрещены любые национальные символы.

Однако новые поправки в правилах касаются людей, имеющих два гражданства. Теперь им разрешается вместо нейтрального флага использовать флаг своей второй страны.

Также при наличии второго гражданства более не нужно подписывать бумагу с ограничениями. Теперь, например, Роберт Шварцман может выступать под флагом Израиля, так как у него есть второе гражданство.

Напомним, что сейчас в ФИА могут случиться серьезные изменения из-за возможного отстранения бен Сулайема.