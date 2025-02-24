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Автоспорт

"Все совершенно иначе": Хэмилтон прокомментировал адаптацию к Феррари

Семикратный чемпион мира находится в процессе привыкания к болиду Скудерии.
Сегодня, 00:20
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Британский гонщик поделился мыслями о Феррари. Льюис Хэмилтон еще не адаптировался к новой технике, сообщает GPBlog.

"Такое, когда только прыгаешь в машину, а она сразу тебе подходит, бывает редко. К примеру, здесь совсем другой руль. Все настройки переключателей совсем другие, программное обеспечение отличается.

Все совершенно иначе. Я привыкаю к ​​машине, которая сделана совсем не такой, как та, с которой я работал в прошлом. Ощущения между болидами Феррари и Мерседес сильно отличаются, но менять свой стиль вождения, чувствую, мне не придется", – заявил ветеран.

40-летний гонщик заверил, что чувствует себя комфортно за рулем Феррари. По словам Хэмилтона, он постепенно двигается вперед и адаптируется к болиду Скудерии. Продолжит работу с новой техникой британец в Бахрейне, где 26 февраля стартуют предсезонные тесты F1.

К слову, ранее Леклер вплотную подобрался к рекорду Шумахера на автодроме Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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