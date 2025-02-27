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Автоспорт

"Следующий в списке перегоревших": экс-пилот Формулы-1 усомнился в перспективах новичка Ред Булл

Бывший гонщик, а ныне телеэксперт поделился мыслями о новом напарнике Максе Ферстаппене.
Сегодня, 17:59
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Лиам Лоусон сменил Рейсинг Буллз на Ред Булл в межсезонье. Экс-пилот Хиспания и Лотус Карун Чандхок не верит в прогресс новозеландца в новой команде, сообщает GPblog.

"Я немного обеспокоен тем, что Лиам появился в Ред Булл слишком рано. Есть риск, что он следующий в списке пилотов, перегоревших на крайне раннем этапе своей карьеры.

Если бы они оставили его и Юки в Рейсинг Буллз еще на год, а сами взяли бы кого-то другого в Ред Булл на сезон-два, а потом предоставили Лиаму шанс, когда он немного наберется опыта... Я действительно надеюсь, что он докажет мою ошибку", – заявил индиец.

К слову, вице-чемпион Индикар Херта стал топ-кандидатом на место в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Лиам Лоусон Карун Чандхок

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