Экс-звезда Формулы-1 отказался от 1 млн долларов из-за патриотизма

Бывший пилот Макларен Дэвид Култхард рассказал, как руководитель британской конюшни Рон Деннис предложил ему изменить дизайн шлема. За отказ от стилизованного Андреевского креста функционер предложил 1 млн долларов, сообщает Daily Mail.

"В 90-х Рон Деннис хотел создать команде единый облик. Тогда моим партнером по команде был Мика Хаккинен, он отдельно вел разговоры с нами. Оба отказались рассматривать эту идею.

Он был невероятным руководителем и владельцем конюшни, но никогда не являлся гонщиком. Думаю, он бы понял полностью, что мы испытывали только тогда, когда ему кто-то предложил бы определенную сумму за смену логотипа", – заявил Култхард.

Шотландец в 1994–2008 гг. провел 247 гран-при. За это время он одержал 13 побед и 62 раза взошел на подиум. Флаг Шотландии на шлеме Култхарда остался и после перехода в Ред Булл.

К слову, испанец Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Таиланда в Бурираме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!