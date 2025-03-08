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Автоспорт

Бывший напарник Шумахера сделал смелый прогноз на дебют Хэмилтона за Феррари

Соотечественник семикратного чемпиона мира верит в перспективы того в Скудерии.
Сегодня, 20:17
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Бывший пилот Бенеттон, Макларен, Джордан и ряда других команд Мартин Брандл поделился мыслями о грядущем сезоне Формулы-1. Британец видит новичка Феррари на верхней ступеньке подиумов, сообщает PlanetF1.

"Мой смелый прогноз на этот сезон: Льюис Хэмилтон выиграет более одной гонки за рулем Феррари", – заявил Брандл.

В сезоне-2024 британский гонщик одержал 2 победы в составе Мерседес. Хэмилтон остается рекордсменом Формулы-1 по количеству побед (105). В этом году он будет выступать за Скудерию, с которой заключил длительный контракт.

К слову, ранее Кадиллак потерял весомое преимущество над другими конюшнями.

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