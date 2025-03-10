Экс-пилот Формулы-1 ошеломил прогнозом результатов Хэмилтона с Феррари

Нидерландец Гидо ван дер Гарде верит в союз Льюиса Хэмилтона и Феррари. Британец поднимется на подиум более 15-ти раз в дебютный год со Скудерией, заявил эксперт RacingNews365.

"Мне это нравится все больше и больше, откровенно говоря. Тем не менее, очень круто, когда вы каждый раз видите его за рулем в этом желтом шлеме, который он одевал еще в картинге. Цвет тогда был немного другим, но это просто замечательно.

История правильная, он супер-целенаправлен, и мне нравится, что вместо этих крутых, странных нарядов он теперь просто носит свой костюм Феррари. Просто возвращается к нормальной жизни, чтобы убедиться – ты там и выступаешь. Мне очень интересно посмотреть, как он справится с первыми несколькими гонками.

Конечно, Хэмилтону нужна машина с сильным "задком", но как только он ее получит, он сможет показать отличные результаты. Я думаю, что в любом случае он возьмет 17-18 подиумов. Вот так!" – резюмировал ван дер Гарде.

К слову, городской автодром Мадрида получил название перед дебютом в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!