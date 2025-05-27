Гасли обвинил Цуноду в аварию на Гран-при Монако

Пилот Альпин Пьер Гасли считает, что в аварии на Гран--при Монако виноват Юки Цунода.

Напомним, француз выбыл из гонку после того, как врезался сзади в болид пилота Ред Булл на отрезке перед шиканой.

Пьер жаловался на тормоза, однако после признал, что проблема появилась только после столкновения. Однако в аварии виноват все равно не он, так как Юки изменил траекторию.

Тормоза у меня работали. Юки ошибся перед тоннелем, поэтому я подобрался очень близко. На каждом круге он тормозил на гоночной траектории, справа. На том круге я ехал очень близко и решил остаться слева. Он начал тормозить слева, я выбрал правую сторону, а затем он сместился обратно на гоночную траекторию. Я уже выбрал сторону и тормозил позже него, так что никуда не мог деться. На мой взгляд, ты должен ехать по своей траектории. Места для двух машин и так нет. Можно защищать позицию, но не так: "Я закрою калитку справа, а потом, если ты попробуешь обогнать слева, выдавлю тебя слева". На этой трассе и без того достаточно тяжело. Я просто подумал, что он оставит мне место.

Напомним, что накануне Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако.

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