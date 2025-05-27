iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гасли обвинил Цуноду в аварию на Гран-при Монако

Француз не считает себя виновником инцидента.
Вчера, 14:13       Автор: Андрей Безуглый
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Пилот Альпин Пьер Гасли считает, что в аварии на Гран--при Монако виноват Юки Цунода.

Напомним, француз выбыл из гонку после того, как врезался сзади в болид пилота Ред Булл на отрезке перед шиканой.

Пьер жаловался на тормоза, однако после признал, что проблема появилась только после столкновения. Однако в аварии виноват все равно не он, так как Юки изменил траекторию.

Тормоза у меня работали. Юки ошибся перед тоннелем, поэтому я подобрался очень близко. На каждом круге он тормозил на гоночной траектории, справа. На том круге я ехал очень близко и решил остаться слева. Он начал тормозить слева, я выбрал правую сторону, а затем он сместился обратно на гоночную траекторию.

Я уже выбрал сторону и тормозил позже него, так что никуда не мог деться. На мой взгляд, ты должен ехать по своей траектории. Места для двух машин и так нет. Можно защищать позицию, но не так: "Я закрою калитку справа, а потом, если ты попробуешь обогнать слева, выдавлю тебя слева". На этой трассе и без того достаточно тяжело. Я просто подумал, что он оставит мне место.

Напомним, что накануне Ландо Норрис стал победителем Гран-при Монако.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли Юки Цунода

Статьи по теме

Пилот Ред Булл начнет с пит-лейн Гран-при Эмилии-Романьи Пилот Ред Булл начнет с пит-лейн Гран-при Эмилии-Романьи
Марко: Цуноде просто не повезло Марко: Цуноде просто не повезло
Цунода: Вероятно, я смогу победить Ферстаппена Цунода: Вероятно, я смогу победить Ферстаппена
Марко заявил, что Цунода завершит сезон в Ред Булл Марко заявил, что Цунода завершит сезон в Ред Булл

Видео

Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Сборные23:59
Финалист Евролиги пополнил штаб сборной Украины
Украина23:14
"Принесет клубу трофеи": Палкин оценил перспективы Турана в Шахтере
Европа22:51
Конте обсудил будущее с президентом Наполи
Украина22:09
"Имеем большое желание завоевывать трофеи": Туран прокомментировал назначение в Шахтер
Украина21:40
Арда Туран - главный тренер Шахтера
Европа21:30
Ямаль официально продлил контракт с Барселоной
Европа и мир21:06
МОК не допустил россиян к хоккейному турниру Олимпиады-2026
Бокс20:37
"Я бы сбежал подальше": Дюбуа получил комплименты экс-чемпиона мира
Европа20:00
Середняк Бундеслиги уволил тренера по неожиданной причине
Европа19:45
33 британских клуба подозреваются в махинациях с грантами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK