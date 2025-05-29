Лоусон ответил на критику после Гран-при Монако
Команда просто пыталась заработать очки.
Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон прокомментировал гонку в Монако.
Напомним, пилот сдерживал половину пелотона, позволив своему партнеру Исаку Аджару заработать очки.
После гонки многие раскритиковали команду за такую тактику, однако Лоусон считает, что не сделали ничего запрещенного.
У нас была задача – заработать как можно больше очков и разработать для достижения этой цели наиболее подходящую стратегию. Мы не делали ничего запрещенного, так что для нас это был весьма позитивный уик-энд.
Думаю, что в данной ситуации дело не столько в нас, сколько в особенностях трассы, которая как раз позволяет делать нечто подобное
Ранее также босс Макларен обвинил другие команды в нечестной тактике.
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