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Автоспорт

Лоусон ответил на критику после Гран-при Монако

Команда просто пыталась заработать очки.
29 мая, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Пилот Рейсинг Буллз Лиам Лоусон прокомментировал гонку в Монако.

Напомним, пилот сдерживал половину пелотона, позволив своему партнеру Исаку Аджару заработать очки.

После гонки многие раскритиковали команду за такую тактику, однако Лоусон считает, что не сделали ничего запрещенного.

У нас была задача – заработать как можно больше очков и разработать для достижения этой цели наиболее подходящую стратегию. Мы не делали ничего запрещенного, так что для нас это был весьма позитивный уик-энд.

Думаю, что в данной ситуации дело не столько в нас, сколько в особенностях трассы, которая как раз позволяет делать нечто подобное

Ранее также босс Макларен обвинил другие команды в нечестной тактике.

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