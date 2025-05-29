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Автоспорт

Руководитель Макларен обвинил другую команду в растрате ресусов ФИА

Зак Браун недоволен постоянным жалобами на его коллектив.
29 мая, 13:30       Автор: Андрей Безуглый
Зак Браун / Getty Images
Зак Браун / Getty Images

Руководитель Макларен Зак Браун обвинил некую команду в нечестной игре.

По мнению функционера, команды стали злоупотреблять жалобы в ФИА, что приводит к пустой растрате ресурсов организации. При этом Браун предложил и решение проблемы.

Такова сегодняшняя ситуация в нашем спорте, но, на мой взгляд, все зашло слишком далеко. Я обсуждал это с ФИА. Считаю, некоторые команды, особенно одна, используют ложные обвинения как тактику дестабилизации, однако это приводит к сильной трате времени и ресурсов ФИА. Не думаю, что мы должны просить ФИА тратить время на такое.

Если хочешь обвинить другой коллектив – без проблем. Есть процесс, надо заплатить деньги – и это должна быть существенная сумма, которая учитывалась бы в потолке расходов. Если ФИА что-то находит, взнос возвращается, нет вопросов. Если ничего не находят и обвинения оказываются необоснованными, ты теряешь деньги, которые учитываются при подсчете потолка расходов.

И тогда команды задумаются, хотят ли они заплатить 25 или 50 тысяч долларов просто за дестабилизацию. Я бы скорее потратил такие деньги на разработку нового переднего или заднего антикрыла – все зашло слишком далеко.

Также ранее руководитель Феррари сделал заявление касательно своей команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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