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Вассер: У Феррари наметилась положительная тенденция

Скудерия выступает лучше ожиданий.
Вчера, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер считает, что команда прогрессирует от этапа к этапу.

Француз убежден, что в последних гонках Скудерия выступает лучше ожиданий, хотя победа в Монако не исправила бы общую картину.

мне кажется, что в последних гонках явно наметилась положительная тенденция – мы хорошо провели гонку в Имоле, у нас был хороший темп в Джидде, мы провели цельный уик-энд в Монако. Если мы сможем начать следующую часть сезона в том же духе, это будет хорошо.

При этом надо признать, что после Имолы уровень ожиданий в Монако был не слишком высок. Потому что до Имолы, в том же Майами, у нас возникали трудности. Что в Майами, что в Имоле у нас возникали проблемы в медленных поворотах. А в квалификации к Гран-при Монако эффективность прохождения медленных поворотов вообще является ключевым фактором. Так что перед этапом в Монте-Карло ожидания внутри Феррари были не слишком высокими.

Тем не менее, по ходу и свободных заездов, и затем в первом сегменте квалификации ожидания несколько изменились. И мы на самом деле были расстроены тем, что в квалификации оказались лишь вторыми. В гонке было сложно ожидать чего-то большего – разве что что-то бы случилось с лидером. Но я не мог бы просить от Шарля Леклера большего

При этом ранее сообщалось, что Вассер вполне может лишиться своей должности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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