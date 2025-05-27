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Автоспорт

Феррари пыталась переманить руководителя другой команды

Команда предприняла очередную попытку переманить Кристиана Хорнера.
Вчера, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Феррари задумалась о смене руководителя, утверждает Bild.

По информации немецкого издания, руководство Скудерии снова попыталось переманить Кристиана Хорнера.

В команде недовольны положением дел, а именно тем, что Феррари снова далека от борьбы за чемпионство. А потому возникли вопросы к будущему Фредерика Вассера.

Ранее Скудерия уже пыталась переманить Хорнера, но получила отказ. Сейчас же инженер и вовсе не рассматривает возможность смены команды.

Ранее Феррари уже объявила, что готовит обновление на Гран-при Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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