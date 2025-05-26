Глава Феррари анонсировал обновление к Гран-при Испании

Руководитель Феррари Фредерик Вассер поделился ожиданиями от следующего этапа сезона-2025. Скудерия подготовила обновление к Гран-при Испании, сообщает FormulaPassion.

Думаю, Барселона для всех в паддоке обозначена в календаре, поскольку будут обновлены правила, касающиеся переднего крыла. Мы уже давно работаем над ним, и этот момент может стать переломным для всех, ведь мы не знаем, как новый регламент повлияет на каждую из команд.

Никаких других изменений в болиде не будет, мы сосредоточились на грядущем, чтобы сделать все возможное для нового переднего крыла", – объяснил менеджер.

Трасса Каталунья-Монтмело примет Гран-при Испании 30 мая-1 июня. Феррари подходит к 9-му этапу сезона четвертой в Кубке конструкторов (142 очка). Пилоты Скудерии пока не выиграли ни одного гран-при.

К слову, накануне Леклер не смог переиграть Норриса на Гран-при Монако.

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