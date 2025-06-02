Антонелли - о сходе: Двигатель вообще не подавал никаких признаков

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой сход на Гран-прир Испании.

Напомним, в конце гонки болид молодого гонщика просто выключился. Андреа пришлось съехать с трассы, вызвав автомобиль безопаности.

Антонелли заявил, что не было вообще никаких признаков того, что что-то пойдет не так. И, конечно, такой финал очень обидный.

Гонку я провел в одиночестве. И я был очень зол из-за нашей стратегии. На шинах «медиум» ощущения, если честно, были хорошими. Особенно ближе к концу, когда я поймал очень стабильный темп. И очень досадно, что гонка для нас закончилась вот так. На кругах до схода двигатель вообще не подавал никаких признаков того, что с ним что-то не так и что может возникнуть проблема. Все случилось внезапно. Я вообще ничего не чувствовал до того, как мотор отключился. И да, конечно, это было неприятно. Но я постараюсь вернуться, став сильнее, уже в следующей гонке

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