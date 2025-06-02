iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли - о сходе: Двигатель вообще не подавал никаких признаков

Пилот должен был доехать до финиша.
Сегодня, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой сход на Гран-прир Испании.

Напомним, в конце гонки болид молодого гонщика просто выключился. Андреа пришлось съехать с трассы, вызвав автомобиль безопаности.

Антонелли заявил, что не было вообще никаких признаков того, что что-то пойдет не так. И, конечно, такой финал очень обидный.

Гонку я провел в одиночестве. И я был очень зол из-за нашей стратегии. На шинах «медиум» ощущения, если честно, были хорошими. Особенно ближе к концу, когда я поймал очень стабильный темп. И очень досадно, что гонка для нас закончилась вот так.

На кругах до схода двигатель вообще не подавал никаких признаков того, что с ним что-то не так и что может возникнуть проблема. Все случилось внезапно. Я вообще ничего не чувствовал до того, как мотор отключился. И да, конечно, это было неприятно. Но я постараюсь вернуться, став сильнее, уже в следующей гонке

С результатами Гран-при Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

"Согрело мое сердце": Хэмилтон насыпал комплиментов наследнику "Согрело мое сердце": Хэмилтон насыпал комплиментов наследнику
В Ред Булл извинились перед Антонелли за испорченную гонку В Ред Булл извинились перед Антонелли за испорченную гонку
Пилот Мерседес побил рекорд четырехкратного чемпиона мира Пилот Мерседес побил рекорд четырехкратного чемпиона мира
Новичок Мерседес побил рекорд Ферстаппена Новичок Мерседес побил рекорд Ферстаппена

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Бокс20:25
Арум оценил вероятность возвращения Тайсона Фьюри
Бокс19:55
"Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя
Киберспорт19:53
Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025
Европа19:47
Бавария начала переговоры с лидером Милана
Киберспорт19:30
BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты
Бокс19:10
"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева
Украина18:57
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии
Олимпийские виды18:40
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс
Европа18:28
ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK