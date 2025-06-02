Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подвел итоги инцидента да и всей гонки Гран-при Испании.

Хорнер заявил, что Макс извинился перед Расселлом на брифинге. А что касается гонки, то она прошла совсем не по плану команды.

Результат вышел разочаровывающим, ведь казалось, что Макса ждет легкий подиум и хорошие очки в чемпионате. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселлом.

Машина безопасности также помешала гонке Юки – в противном случае мы были бы в очках или очень близко к ним, учитывая то, как шел его заезд.