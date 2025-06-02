Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом
Руководитель подвел итоги гонки.
Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер подвел итоги инцидента да и всей гонки Гран-при Испании.
Хорнер заявил, что Макс извинился перед Расселлом на брифинге. А что касается гонки, то она прошла совсем не по плану команды.
Сэйфти-кар выехал в самый неудачный момент для нашей стратегии. Перед нами стоял выбор: оставаться на трассе со старыми покрышками или рискнуть с новым хардом. Легко рассуждать задним числом, однако мы приняли решение, которое было наилучшим в тот момент с учетом имевшейся информации.
Результат вышел разочаровывающим, ведь казалось, что Макса ждет легкий подиум и хорошие очки в чемпионате. На брифинге Макс извинился за инцидент с Расселлом.
Машина безопасности также помешала гонке Юки – в противном случае мы были бы в очках или очень близко к ним, учитывая то, как шел его заезд.
Ранее также Ферстаппен выложил пост касательно Гран-при Испании.
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