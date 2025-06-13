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Автоспорт

Хэмилтон отреагировал на слухи о конце карьеры

Семикратный чемпион мира столкнулся со сложностями в Скудерии.
Сегодня, 20:30       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о намерениях уйти из Формулы-1. Британец отбросил наличие планов завершить выступления после сезона-2025, сообщает RacingNews365.

"Еще раз обращаюсь ко всем, кто пишет истории о том, что я думаю не участвовать в гонках – я буквально только что начал работать в Феррари. Я здесь на несколько лет.

Я здесь надолго, поэтому нет никаких сомнений в том, где я нахожусь и чего хочу достичь с этой командой. Никаких сомнений, поэтому, пожалуйста, перестаньте придумывать всякий бред", – заявил Хэмилтон.

Британский ветеран перебрался в Скудерию в межсезонье. В этом году он набрал 71 очко и еще не поднимался на подиум в основных гонках. В то же время Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая и финишировал третьим в коротком заезде в Майами.

Тем временем действующий чемпион Макс Ферстаппен поделился мнением о потенциальной дисквалификации на один гран-при.

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