Хэмилтон отреагировал на слухи о конце карьеры

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о намерениях уйти из Формулы-1. Британец отбросил наличие планов завершить выступления после сезона-2025, сообщает RacingNews365.

"Еще раз обращаюсь ко всем, кто пишет истории о том, что я думаю не участвовать в гонках – я буквально только что начал работать в Феррари. Я здесь на несколько лет.

Я здесь надолго, поэтому нет никаких сомнений в том, где я нахожусь и чего хочу достичь с этой командой. Никаких сомнений, поэтому, пожалуйста, перестаньте придумывать всякий бред", – заявил Хэмилтон.

Британский ветеран перебрался в Скудерию в межсезонье. В этом году он набрал 71 очко и еще не поднимался на подиум в основных гонках. В то же время Хэмилтон выиграл спринт Гран-при Китая и финишировал третьим в коротком заезде в Майами.

Тем временем действующий чемпион Макс Ферстаппен поделился мнением о потенциальной дисквалификации на один гран-при.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!