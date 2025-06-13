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Автоспорт

Ферстаппен - о возможной дисквалификации: Я буду гоняться как обычно

Пилот не намерен менять стиль вождения.
Сегодня, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что его не беспокоит возможная дисквалификация.

Напомним, пилоту осталось получить один штрафной балл, после чего он будет дисквалифицирован.

Однако Макс заявил, что он все равно не будет изменять своей манере гоняться. Для него нет никакой разницы, сколько у него штрафов.

ничего не изменилось. С чего бы?

Что есть, то есть. Раньше у меня было восемь баллов, теперь 11. Ну, я не могу просто постоянно уступать. Я буду гоняться так, как делаю обычно. Я доверяю себе

Напомним, что в этот уикэнд состоится Гран-при Канады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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