Аджар и Цунода потеряли позиции на старте Гран-при Канады

Стюарды Гран-при Канады наказали потерей позиций сразу двух гонщиков. Штрафы получили пилот Ред Булл Юки Цунода и гонщик Рейсинг Буллз Изак Аджар, сообщает официальный сайт ФИА.

Японец поплатился за нарушение во время свободной практики. В третьем тренировочном заезде он обогнал австралийца Оскара Пиастри (Макларен) под красным флагом. Цунода потеряет 10 позиций и будет стартовать последним.

Тем временем Аджар наказан за блокировку пилота Уильямс Карлоса Сайнса в квалификации. Инцидент произошел в первом сегменте квалификации – француз помешал испанскому гонщику пройти дальше. Аджар будет 12-м на решетке, потеряв три места.

Напомним, пилот Мерседес Джордж Расселл выиграл квалификацию в Монреале.

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