"Как человек, не умеющий танцевать": Хэмилтон исчерпывающе описал болид Феррари

Семикратный чемпион мира до сих пор не адаптировался в новой команде.

Британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон завершил пятым квалификацию Гран-при Канады. Ветеран остался недовольным поведением болида, сообщает ESPN.

"Эта машина... это как человек, не умеющий танцевать. Человек, который не чувствует ритм, понимаете?

Пытаться научить танцевать кого-то, кто не чувствует ритма – это очень и очень тяжело. Вот так примерно я сейчас чувствую себя за рулем болида", – объяснил Хэмилтон.

Британец присоединился к Скудерии в межсезонье. В этом году он набрал 71 очко и не поднимался на подиум в основных гонках. Тем не менее, Хэмилтон выиграл спринт в Шанхае и финишировал третьим в коротком заезде в Майами.

Тем временем пилоты системы Ред Булл потеряли позиции на стартовой решетке Гран-при Канады.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!