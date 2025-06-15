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Автоспорт

Антонелли - третий самый молодой пилот на подиуме Формулы-1

Кроме того, это первый подиум для итальянца.
Вчера, 23:39       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли установил достижение в Формуле-1.

Напомним, итальянец завершил Гран-при Канады третьим, впервые в карьере попав на подиум.

Это позволило Антонелли стать третьим самым молодым пилотом Формулы-1 на подиуме. В день гонки гонщику было 18 лет, 9 месяцев и 21 день.

Более ранние подиумы завоевывали только Макс Ферстаппен (18 лет, 7 месяцев и 15 дней) и Лэнс Стролл (18 лет, 7 месяцев и 27 дней).

С обзором Гран-при Канады вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Кими Антонелли

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