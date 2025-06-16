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Автоспорт

Вольфф прокомментировал борьбу между Пиастри и Норрисом

Функционер считает, что Макларен научится держать пилотов в узде.
Сегодня, 18:52       Автор: Андрей Безуглый
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф прокомментировал ситуацию, в которой оказался Макларен.

Напомним, что по итогам десяти этапов борьбу за первую строчку ведут между собой Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

А это в свою очередь может приводить и приводит к ситуациям, как произошла в Канаде. Вольфф считает, что Макларен придется учиться справляться с этим самостоятельно.

Я и сам был непосредственным участником подобных событий. И да, это действительно сложно, потому что гонщики по умолчанию запрограммированы и настроены на одну цель – победу в чемпионате. И особенно это проявляется в Формуле-1.

И главный фокус здесь в том, чтобы разработать правила ведения борьбы – так, как вы это хотите видеть. Но в данном случае ситуация усложняется и положением в Кубке конструкторов. Ведь обычно команда может возразить своим пилотам, заявив: "Нам нужно выиграть Кубок конструкторов – а значит, зарабатывать как можно больше очков".

Но в данном случае Макларен настолько сильно оторвался от всех в Кубке конструкторов, что вопрос о победителе командного зачета уже не стоит. Так что да, это делает ситуацию непростой.

При этом по характерам гонщики Макларен сильно отличаются от выступавших за Мерседес пилотов. И чтобы научиться работать с такими гонщиками, нужен сильный менеджмент. Но мы научились этому на собственном опыте – и я уверен, что и в Макларен с этим справятся

Ранее также Ландо Норрис принес свои извинения команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Тото Вольфф

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