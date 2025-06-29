Марко: Борьба за титул окончена

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что в Австрии закончилась борьба Макса Ферстаппена за титул.

Напомним, нидерландец сошел в самом начале гонки из-за ошибки Андреа Кими Антонелли. Макларен взял двойной подиум, а Пиастри увеличил отрыв от Ферстаппена на 61 очко.

Марко считает, что если в пелотоне не произойдет нечто удивительное, о борьбе за чемпионский титул можно забыть.

У Мерседес не было темпа, Феррари тоже не казалась недосягаемой. Догнать Макларен было невозможно – после старта мы их больше не видели.

В начале гонки можно пойти на риск, но нужно быть готовым к тому, что позади кто-то совершит какую-то глупость.

Это черный день, отставание в чемпионате практически непреодолимо. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то придется принять, что борьба за титул окончена