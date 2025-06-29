iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Марко: Борьба за титул окончена

В Ред Булл почти не видят шансов победить Макларен.
Сегодня, 19:52       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что в Австрии закончилась борьба Макса Ферстаппена за титул.

Напомним, нидерландец сошел в самом начале гонки из-за ошибки Андреа Кими Антонелли. Макларен взял двойной подиум, а Пиастри увеличил отрыв от Ферстаппена на 61 очко.

Марко считает, что если в пелотоне не произойдет нечто удивительное, о борьбе за чемпионский титул можно забыть.

Кими появился из ниоткуда и врезался прямо в нас, заблокировав колеса. Если судить по нашему анализу, то мы могли побороться за место на подиуме.

У Мерседес не было темпа, Феррари тоже не казалась недосягаемой. Догнать Макларен было невозможно – после старта мы их больше не видели.

В начале гонки можно пойти на риск, но нужно быть готовым к тому, что позади кто-то совершит какую-то глупость.

Это черный день, отставание в чемпионате практически непреодолимо. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то придется принять, что борьба за титул окончена

Ранее также сообщалось, что Антонелли понес наказание за свою ошибку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Марко: Ред Булл в основном обязан Максу успехами в последние годы Марко: Ред Булл в основном обязан Максу успехами в последние годы
Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1 Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Месси сыграет против ПСЖ, Бавария будет противостоять бразильцам на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Игровые21:18
Украина победила Болгарию в волейбольной Лиге наций
Футбол20:55
ПСЖ легко разгромил Интер и прошел в четвертьфинал
Другие страны20:37
Катар хочет провести у себя Клубный чемпионат мира
Другие страны20:09
Ан-Наср Роналду нацелился на вингеров Ливерпуля и Арсенала
Формула 119:52
Марко: Борьба за титул окончена
Европа19:42
Экс-полузащитник Челси защитил Трубина после неудачного матча
Украина19:09
Клуб УПЛ подписал вратаря-рекордсмена
Формула 119:08
Антонелли получил штраф за столкновение с Ферстаппеном
Европа18:55
Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем
Баскетбол18:39
Звездный европеец объявил о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK