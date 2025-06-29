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Автоспорт

Антонелли получил штраф за столкновение с Ферстаппеном

После гонки пилот принес свои извинения.
Сегодня, 19:08       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли получил штраф после Гран-при Австрии.

Напомним, что гонщик ошибся в одном из поворотов, врезался в Макса Ферстаппена, из-за чего оба выбыли из гонки.

За свою ошибку Антонелли получил штраф в виде трех позиций на следующий Гран-при, а также два штрафных балла.

Стоит отметить, что после Гран-при Андреа признал свою ошибку и извинился перед командой и Максом.

Мне очень жаль, что так вышло, и я хотел бы извиниться и перед командой, и, разумеется, перед Максом, ведь он в этой ситуации точно ничего не мог сделать.

Да, я допустил серьезную ошибку. Но нужно идти вперед и теперь сосредоточиться на подготовке к этапу на Сильверстоуне. Посмотрим, получу я штраф после гонки или нет, но мне в любом случае будет важно вернуться на тот уровень, который я продемонстрировал на Гран-при Канады

С обзором Гран-при Австрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Кими Антонелли

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