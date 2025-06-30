Окружение Ферстаппена продавливает серьезные изменения в Ред Булл

Окружение Макса Ферстаппена намерено провести серьезные изменения в Ред Булл, пишет AMuS.

Напомним, что в контракте пилота есть пункт о досрочном разрыве соглашения, если к концу года он не будет в топ-3 зачета. Сейчас Макс как раз третий, но Расселл отстает всего на девять пунктов.

При этом Ферстаппен все еще может остаться в команде, но только в случае отставки Кристиана Хорнера. Либо же, если руководителю серьезно урежут полномочия.

Семья Ювидья, владеющая большей частью акций Ред Булл, ранее поддерживала Хорнера, однако в текущей ситуации может рассмотреть смену руководителя.

Как утверждается, наиболее вероятными кандидатами являются спортивный директор Рейсинг Буллз Петер Байер, экс-руководитель Макларен Андреас Зайндль и экс-руководитель Альпин Оливер Оукс.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл может покинуть и второй пилот.

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