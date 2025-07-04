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Автоспорт

Альпин назначил нового управляющего директора

Стив Нильсен приступит к обязанностям осенью.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Стив Нильсен / Getty Images
Стив Нильсен / Getty Images

Альпин объявил о назначении нового управляющего командой.

Как и утвреждали слухи, новым руководителем французской команды стал Стив Нильсен.

Ранее он уже работал в Альпин, когда та была Бенеттон, Рено и Лотус, а затем стал директором Формулы-1, а затем и ФИА.

Нильсен будет работать под началом Флавио Бриаторе и будет следить за функционированием команды. К новым обязанностям специалист приступит 1 сентября.

Напомним, что Льюис Хэмилтон неожиданно возглавил первую практику в Сильверстоуне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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