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Экс-руководитель команды Формулы-1 намерен купить свой бывший коллектив

Отмар Сафнауэр попробует приобрести Альпин.
Вчера, 22:57       Автор: Андрей Безуглый
Отмар Сафнауэр / Getty Images
Отмар Сафнауэр / Getty Images

Бывший руководитель Астон Мартин и Альпин Отмар Сафнаэр решил купить команду, пишет RacingNews365.

Ранее уже сообщалось, что фунционер сумел привлечь инвесторов, заинтересованных в создании 12-й команды чемпионата.

Однако история с Кадиллак показала, насколько процесс может быть затянутым и сложным. А потому Сафнаэур решил пойти простым путем.

Ранее Отмар уже пытался выкупить Альпин, однако руководитель Рено Лука де Мео ответил отказом. Однако 15 июля функционер покинет свой пост, что даст новый шанс Сафнауэру и его спонсорам.

Ожидается, что непростое положение Альпин скажется на мнение нового руководителя. Однако примерные цифры сделки пока остаются неизвестными.

С результатами и расписанием Гран-при Великобритании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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