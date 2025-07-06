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Хэмилтон выделил кулинарную особенность Феррари

Британец сравнил Скудерию с другими конюшнями.
Сегодня, 16:13       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон озвучил характерную черту работников команды Феррари. Скудерия по-особому относится к приему пищи, сообщает Yahoo Sports.

"Британцы любили карри, моя британская команда всегда его готовила, так что, например, в воскресное утро, когда они выходили на гонку, от них буквально воняло, все они пахли карри утром, в нашей технической комнате просто все это время стоял запах чеснока. В остальном они не были увлечены едой.

 

Итальянцы? Боже ты мой. В течение дня существует строго определенное время, чтобы отправиться на обед. Они ни за что не могут его пропустить. Иногда я захожу в гараж для разговора со своими механиками и спрашиваю себя "Где все?". Они обедают. Я думаю, это единственная команда, которая так поступает!" – заявил Хэмилтон.

Британский пилот перебрался в Феррари перед сезоном-2025. Ветеран чемпионата подписал со Скудерией 3-летний контракт. Ранее он выступал за Макларен и Мерседес.

Напомним, руководитель Феррари раскритиковал обоих пилотов Скудерии за неудачную квалификацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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