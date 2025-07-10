"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл

Теперь уже бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер попрощался с командой.

Напомним, что "быки" решили уволить британского функционера, заменив его Лораном Мекьесом.

После объявления новости Хорнер собрал персонал команды, чтобы попрощаться со своими коллегами. Часть его прощальных слов попала в руки Sky Sports.

Я остаюсь сотрудником компании, но с точки зрения руководства операционной деятельности команды полномочия будут переданы другому человеку.

Для меня это стало шоком. У меня было 12 часов, чтобы переварить случившееся, и я хотел лично сообщить всем вам эту новость и выразить благодарность каждому члену этой команды, людям, которые так много дали Ред Булл за эти двадцать лет.

Когда я пришел в команду двадцать лет назад, то видел намного меньше седых голов. Я пришел в эту команду не зная, чего ожидать, но мне оказали очень теплый прием, и мы сразу стали строить коллектив, которые в итоге стал в Формуле-1 настоящей силой. Возможность видеть эту команду и работать в ней – величайшая удача в моей жизни