"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Теперь уже бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер попрощался с командой.
Напомним, что "быки" решили уволить британского функционера, заменив его Лораном Мекьесом.
После объявления новости Хорнер собрал персонал команды, чтобы попрощаться со своими коллегами. Часть его прощальных слов попала в руки Sky Sports.
Вчера я был проинформирован руководством Ред Булл, что больше не буду участвовать в любой операционной деятельности в ведении бизнеса или работы команды.
Я остаюсь сотрудником компании, но с точки зрения руководства операционной деятельности команды полномочия будут переданы другому человеку.
Для меня это стало шоком. У меня было 12 часов, чтобы переварить случившееся, и я хотел лично сообщить всем вам эту новость и выразить благодарность каждому члену этой команды, людям, которые так много дали Ред Булл за эти двадцать лет.
Когда я пришел в команду двадцать лет назад, то видел намного меньше седых голов. Я пришел в эту команду не зная, чего ожидать, но мне оказали очень теплый прием, и мы сразу стали строить коллектив, которые в итоге стал в Формуле-1 настоящей силой. Возможность видеть эту команду и работать в ней – величайшая удача в моей жизни
Ранее также Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером.
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