iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл

Британец отдал команде 20 лет.
Сегодня, 09:42       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Теперь уже бывший руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер попрощался с командой.

Напомним, что "быки" решили уволить британского функционера, заменив его Лораном Мекьесом.

После объявления новости Хорнер собрал персонал команды, чтобы попрощаться со своими коллегами. Часть его прощальных слов попала в руки Sky Sports.

Вчера я был проинформирован руководством Ред Булл, что больше не буду участвовать в любой операционной деятельности в ведении бизнеса или работы команды.

Я остаюсь сотрудником компании, но с точки зрения руководства операционной деятельности команды полномочия будут переданы другому человеку.

Для меня это стало шоком. У меня было 12 часов, чтобы переварить случившееся, и я хотел лично сообщить всем вам эту новость и выразить благодарность каждому члену этой команды, людям, которые так много дали Ред Булл за эти двадцать лет.

Когда я пришел в команду двадцать лет назад, то видел намного меньше седых голов. Я пришел в эту команду не зная, чего ожидать, но мне оказали очень теплый прием, и мы сразу стали строить коллектив, которые в итоге стал в Формуле-1 настоящей силой. Возможность видеть эту команду и работать в ней – величайшая удача в моей жизни

Ранее также Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер

Статьи по теме

Ферстаппен отреагировал на неожиданное увольнение Хорнера Ферстаппен отреагировал на неожиданное увольнение Хорнера
Топ-команда Формулы-1 может сменить руководителя Топ-команда Формулы-1 может сменить руководителя
Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой
Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:50
NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
ЧМ-202611:45
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Лига Европы11:20
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа10:52
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана
Бокс10:45
Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана
Другие страны10:15
Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Европа10:15
Интер сумел сохранить своего лидера
Другие страны09:50
Месси установил уникальный рекорд в MLS
Формула 109:42
"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Европа09:26
Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK