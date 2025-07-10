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Автоспорт

Шумахер считает, что увольнение Хорнера было обоснованным

Личные качества британца стали причиной спада Ред Булл.
Сегодня, 12:15       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поддержал решение Ред Булл уволить Кристиана Хорнера.

Немец считает, что личные качества уже бывшего руководителя и стали причиной резкого спада команды.

Я очень уважаю Кристиана за достижения, но, разумеется, в последние годы была большая проблема в личном плане. Эта проблема стала обременительной, многие люди покинули команду, а Хорнер попросту не мог перестроить коллектив или нанять новых специалистов. Время для разрыва пришло.

В конечном счете все свелось к тому, что команда больше не могла привлечь или сохранить хороших людей. Они просто не приходили из-за его личных качеств. Думаю, поэтому Ред Булл решился.

Просто из-за отсутствия успехов. Он все перестроил, сделал другого человека первым номером и принял тот факт, что Эдриан Ньюи покинет команду, потому что считал, что справится лучше с новым сочетанием, и не преуспел

Напомним, что Кристиан Хорнер был постоянным руководителем команды с момента ее основания в 2005 году. В этой должности его заменил Лоран Мекьес.

Ранее также в Сеть попали прощальные слова Кристиана Хорнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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